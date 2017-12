Vleermuiswerkgroep wil provincie bij bomenkap Ringweg Zuid betrekken

De Groningse Vleermuiswerkgroep en Natuur- en Milieufederatie hopen dat de Raad van State alsnog de provincie Groningen bij de kap van een groot aantal bomen langs de Zuidelijke Ringweg ter hoogte van de Herepoort zal betrekken.

Volgens Klarissa Nienhuys van de natuurwerkgroepen is het hoog tijd dat de provincie zich gaat bemoeien met de bomenkap en de compensatiemaatregelen voor de zwaar beschermde vleermuizen.

Compensatiemaatregelen

De provincie Groningen is sinds begin dit jaar belast met het voorschrijven van natuurbeschermingsmaatregelen voor bedreigde diersoorten. De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat vinden het niet nodig om de provincie er in dit stadium nog bij te betrekken. Die vinden dat er al voldoende compensatiemaatregelen voor de bedreigde vleermuizen worden genomen.

'Ernstig bedreigd'

Nienhuys ziet dat anders. 'De vleermuizen worden ernstig bedreigd door de bomenkap rond het Zuidelijke Ringwegproject, zei Nienhuys dinsdag tijdens de bodemrechtszaak in Den Haag. Afgelopen november blokkeerde de Raad van State de kap van een groot aantal bomen in afwachting van deze rechtszaak.

Bomenkapblokkade

Maar aannemer Combinatie Herepoort heeft haast. Het bedrijf wil zo snel mogelijk tientallen bomen kappen om de ringweg N7 ter hoogte van de Herepoort verdiept aan te leggen. De aannemer vroeg dinsdag direct al om het opheffen van een bomenkapblokkade ten oosten van de spoorlijn ter hoogte van de Meeuwerderbaan. Daar deed de vleermuiswerkgroep niet moeilijk over, omdat dat gebied minder interessant is voor de vleermuizen.

Grote moeite

De Vleermuiswerkgroep en de natuurfederatie hebben wel grote moeite met de geplande kap van honderden bomen ten noorden van het Sterrebos, bij de Julianavijver en ten noorden van de huidige A7 bij de Papiermolen-tunnel. Hoewel Rijkswaterstaat en de Herepoortcombinatie compensatiemaatregelen hebben beloofd, zoals het plaatsen van schermen, is daar volgens Nienhuys nog weinig van te merken.

Vormfouten

Zij vindt dat de Raad van State een vijftal kapvergunningen alleen al vanwege grove vormfouten moet vernietigen. 'Rijkswaterstaat vroeg met een knullig briefje een ontheffing van Natuurbeschermingswet aan. Dat kan helemaal niet. Wij gaan er van uit dat die ontheffingsaanvraag niet deugt en dat de vergunningprocedure over moet. Dan zal ook de provincie Groningen er zich mee gaan bemoeien'

Tot nu toe is er nog geen scherm geplaatst, terwijl er al een rij bomen is gekapt Klarissa Nienhuys - Vleermuiswerkgroep

Concreter

'Die kan dan een aantal concretere compensatiemaatregelen afdwingen. Want tot nu toe is er nog geen scherm geplaatst terwijl er langs het fietspad bij het Sterrebos al een rij bomen is gekapt', aldus Nienhuys, die meer vertrouwen in de provincie dan de gemeente en Rijkswaterstaat heeft.

Ontheffing

De raadsvrouw van Combinatie Herepoort vindt dat de ontheffingsprocedure prima en correct is verlopen. Zij wees er tijdens de zitting op dat de definitieve natuurontheffing waarschijnlijk half januari door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) zal worden verleend.

Flinke vertraging

Zij vroeg dan ook om opheffing van alle kapblokkades, zeker als de ontheffing halverwege volgende maand binnen is. Alleen als de Raad van State het eens is met de Vleermuiswerkgroep en bepaalt dat de natuurontheffings- en kapprocedure over moet, dan loopt het Ringwegproject mogelijk flinke vertraging op.

Voor half maart

Immers, Combinatie Herepoort wil alle bomen voor het begin van het volgende broed- en vleermuisseizoen (half maart) gekapt hebben, anders mag het sowieso niet meer tot het einde van de zomer. De Raad van State doet in januari uitspraak over de bezwaren tegen de kapvergunningen.

Ook bezwaar tegen tijdelijke weg

De natuurwerkgroepen hebben ook bezwaar gemaakt tegen de tijdelijke weg, die momenteel wordt aangelegd om de bouw van de nieuwe Ring Zuid mogelijk te maken. Daarover loopt een procedure die juridisch losstaat van de bezwaarprocedure tegen de bomenkap. De Raad van Sate neemt hierover vóór de Kerst een besluit.

