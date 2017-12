Socialisten ontbreken op het stembiljet in de Havenstad

De socialisten krijgen geen voet aan de grond in de gemeente Delfzijl. Hoewel de SP in Delfzijl de grootste werd tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, doet de partij niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen over drie maanden.

Ook de oprichting van Socialistisch Delfzijl lijkt te stranden, waarmee het nu vrijwel zeker is dat de linkerkant van het politieke spectrum onbedekt blijft in de Havenstad.

De SP kreeg steun van meer dan 2500 kiezers afgelopen maart. Maar die aanhang blijkt niet in actie te willen komen om de lokale politiek te vertegenwoordigen, tot grote spijt van regiovertegenwoordiger Lian Veenstra.

'Helaas niet gelukt'

'Het is hartstikke jammer, maar het is helaas niet gelukt om een zelfstandige SP-afdeling van de grond te krijgen in Delfzijl. We hebben als voorwaarde dat er een afdelingsbestuur is dat ook lokale activiteiten organiseert. Dat is nu niet het geval.'

Hoe komt het dat een groeiende partij als de SP, met veel aanhang in Noord- en Oost-Groningen, geen poot aan de grond krijgt in Delfzijl? 'Soms gaat het snel, soms duurt het gewoon wat langer', zegt Veenstra, ook SP-wethouder in Menterwolde.

Scholing

'In de afgelopen jaren hebben we vanuit de moederafdeling Appingedam, waar wel een SP-fractie is, gewerkt aan Delfzijl. Ook kregen leden scholing vanuit Groningen, dus we hebben er als bestuur zeker in geïnvesteerd. Maar het is helaas niet gelukt om een stevige afdeling neer te zetten.'

'Ik heb nog maar vijf leden'

Pieter Stapel uit Spijk poogde in het gat te springen en probeert Socialistisch Delfzijl op te richten. Maar dat gaat niet van harte: 'Het is echt heel lastig om mensen in beweging te krijgen. Ik heb nog maar vijf leden, terwijl je toch minimaal vijftien moet hebben om een beetje serieus over te komen.'

Noodoproep

Woensdag doet Stapel een noodoproep in de Eemsbode met een advertentie om op het laatste moment toch nog mensen te werven. Over ruim twee weken moet de lijst op orde zijn en dat wordt dus nog een hele klus.

'Het gaat lukken'

Veenstra zegt alles in het werk te stellen om straks in de fusiegemeente van Delfzijl, Appingedam en Loppersum wel een SP-fractie te vormen. Daar hebben de socialisten nog twee of drie jaar voor, want een fusiedatum is nog niet bekend. 'Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken, absoluut.'

Lees ook:

- Socialistisch Delfzijl wil in het gat springen dat de SP achterlaat