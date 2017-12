Talen mag komende weken niet werken in Stadskanaal

Op het terrein van recyclingbedrijf A. Talen in Stadskanaal mag de komende weken niet gewerkt worden. De provincie blijft voorlopig toezicht op het terrein houden.

De provincie wil dat eigenaar Albert Talen een plan van aanpak maakt voor de toekomst. De ondernemer krijgt daar twee weken de tijd voor. De provincie heeft daarna twee weken de tijd om het plan te beoordelen.

Eerst bespreken

Wat er precies in het plan van aanpak moet staan, wil gedeputeerde Nienke Homan (GroenLink) nog niet zeggen. 'De heer Talen krijgt hier vandaag of morgen een brief over', zegt zij. 'Dat willen we eerst met hem bespreken.'

Feit is dat het bedrijf van Talen niet operationeel mag zijn, tot het plan van aanpak wordt uitgevoerd. De provincie heeft camerabewaking en wekelijks toezicht op het terrein ingesteld om dat te controleren.

Lees ook:

- Hoogleraar over brand Talen: 'De provincie maakt zich er te gemakkelijk van af'

- Overheden wijzen naar elkaar bij handhaving op Knoalster afvalbedrijf

- Ondernemer over brand Talen: 'Provincie heeft als toezichthouder gefaald'

- Eigenaar Talen Recycling: 'Laat ze maar aantonen dat ik fout zit'

- Afvalbedrijf Talen in Stadskanaal stond al maanden onder extra toezicht