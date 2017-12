Gemeente takelt eigen boot uit de Diepenring

Het schip is een paar jaar geleden gezonken (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Bij de Emmabrug in de stad Groningen hebben bergers dinsdag hun handen vol aan het boven water takelen van een gezonken praam.

Het vaartuig is eigendom van de gemeente Groningen en werd gebruikt bij het onderhoud van bruggen.

'Handig combineren'

Een paar jaar geleden is het schip gezonken terwijl het onder de Emmabrug lag. 'Een aannemer is op het ogenblik bezig met onderhoud van de oevers bij de brug en het was handig om te gelijk te combineren met de berging van het praam', aldus Mirjam van der Veen van de Gemeente Groningen.

Hulp nodig

Volgens de duikers is het echter zo zwaar dat er woensdag nog een kraan bij moet komen om het gezonken schip weer helemaal boven water te trekken.

Of de praam daarna nog weer gebruikt kan worden moet nader onderzoek uitwijzen.