Voortbestaan gemeentehuizen Het Hogeland nog niet in gevaar

Gemeentehuizen blijven in de nieuwe gemeente Het Hogeland nog in gebruik (Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Wie dacht na de gemeentelijke herindeling een eind te moeten rijden voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs, kan gerust ademhalen. In de nieuwe gemeente Het Hogeland blijven de gemeentehuizen voorlopig open.

Paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen kunnen daar worden aangevraagd en opgehaald. De gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben een plan geschreven over hoe ze de dienstverlening in de nieuwe gemeente graag willen hebben.

Meer en meer online

De gemeenten willen een zogeheten Centrale Eenheid Dienstverlening (CED) opzetten. Deze groep ambtenaren behandelt alle vragen die binnen komen bij de gemeente. Dit kan telefonisch, via mail, Twitter, Facebook of Whatsapp.

Afstemmend op de vraag, breidt de nieuwe gemeente dit aanbod de komende jaren uit. Bijvoorbeeld met een live-chat, WhatsApp, Instagram, een gemeente-App, sms of FaceTime. Vergunningsaanvragen, tot vragen over de bijstand, kunnen via de nieuwe dienst worden gesteld.

'Toekomstambtenaren'

In het plan staat dat in de nieuwe gemeente 'toekomstambtenaren' aan de slag gaan. De nieuwe medewerkers moeten servicegericht te werk gaan en over voldoende online vaardigheden beschikken.

Geen loket

De CED heeft geen fysieke entree voor inwoners, waardoor loketten verleden tijd worden. In de nieuwe gemeente moet zoveel mogelijk via internet zelf worden geregeld.

Andere invulling voor gebouwen

Het Hogeland wil de huidige gebouwen inzetten als ontmoetingsplekken. Omdat sommige producten niet digitaal kunnen worden aangevraagd, blijven de vier gemeentehuizen voorlopig open. Wanneer ook deze processen zijn gedigitaliseerd wordt naar een andere invulling van de gemeentehuizen gezocht.

In welk gemeentehuis de nieuwe raad straks gaat vergaderen, moet na de zomer van 2018 bekend worden.

