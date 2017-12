Deel dit artikel:











Holding Bert ten Hove failliet verklaard (Foto: Google Streetview)

De holding van Bert ten Hove in Farmsum is dinsdag door de rechtbank in Groningen failliet verklaard. Het bedrijf had vorige week al uitstel van betaling gekregen.

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat bij de holding zo'n veertig mensen werkten, verspreid over verschillende bedrijven. Onder de holding vallen onder andere Eemsmond Office Facilities, Bel Groep Groningen en Eemsmond Workjob. Veertig arbeidsplaatsen Eemsmond Office Facilities had vijftien mensen in dienst. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met advisering van managers en is groothandelaar voor bedrijfsmeubels. Bij Bel Groep Groningen Financieel Maatwerk werkten 21 mensen. Dit bedrijf is een callcenter en houdt zich bezig met verzekeringen. Bij Eemsmond Workjob werkten volgens de Kamer van Koophandel twee mensen. Schaatsploeg Bert ten Hove is de man achter assurantiekantoor VPZ, dat een eigen schaatsploeg had van 2000 tot 2010. Verschillende schaatsers van de ploeg lieten zich zien op de Olympische Spelen van 2010. Na dat jaar werd de schaatsploeg opgeheven.