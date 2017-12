Deel dit artikel:











Ludieke actie op stakingsdag: kniepertjes bakken voor een nieuw schoolplein (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Noord)

Terwijl de meeste leerlingen dinsdag thuis zitten vanwege de staking, is een aantal van hen samen met ouders en leerkrachten druk in de weer op basisschool Sint Vitus in Winschoten. Er werden kniepertjes gebakken voor het goede doel.

'De ouders hier op school begonnen een ludieke actie. Ze bakken kniepertjes en verkopen die lekkernijen. De opbrengst gaat naar het opknappen van het schoolplein', vertelt directeur Marïelle Tolboom. 350 kilo deeg Zo'n 350 kilo deeg is omgevormd tot kniepertjes. 'Het gaat hartstikke goed', zegt ouder Maaike van Meekeren. Dankzij de inzet van de kinderen heeft 'heel Winschoten' al kniepertjes gekocht en dat leverde tot nu toe ongeveer tweeduizend euro op. Bakken en eten De leerlingen die aanwezig zijn, zijn erg enthousiast. Ze houden wel van kniepertjes bakken. En eten natuurlijk, want 'de mislukte kniepertjes mag je opeten'. Daarnaast speelt de gezelligheid een grote rol, want anders waren de kinderen gewoon thuisgebleven. Staking Door de docenten wordt gestaakt. Desondanks zijn ze wel aanwezig op deschool. Ook zij bakken kniepertjes, maar werken daarnaast aan een nieuw onderwijsthema. Zo gebruiken ze de stakingsdag nuttig. 'Zo'n stakingsdag klinkt misschien hard en het is ook hard', vertelt juf Dorothé. 'Het is belangrijk om actie te voeren en wij doen dat zo.' Lees ook: - School staakt, dus met moeder mee naar het werk: 'Ik mag hier op de tablet'

