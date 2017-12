Minister Wiebes te gast op Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is te gast op de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland.

De receptie wordt op woensdag 10 januari gehouden in MartiniPlaza in Stad. Ondernemers en bestuurders in het Noorden proosten er 'om het nieuwe jaar een inspirerende start te geven'.

'De kracht van samenwerking'

De organisatie meldt met Wiebes 'in gesprek te gaan over het effect van cultuur op de economische sector en de kracht van samenwerkingen in het Noorden'.

Voormalig RTV Noord-journaliste Janine Abbring presenteert het programma. Vorig jaar was oud-minister Gerrit Zalm te gast.

