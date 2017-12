'Zonder verdachte, zonder advocaat in een moordzaak zonder lijk'

De Vrieze verdween in april 2010 en woonde destijds in de stad Groningen (Foto: Archief (Eelke Heidinga))

Het gerechtshof in Leeuwarden buigt zich woensdag en donderdag over de dood van schaker Michael de Vrieze (45) uit Burum.

Het is maar de vraag of de zitting doorgaat; advocaat Jaq Taekema van de verdachte, heeft zijn taken op het laatste moment neergelegd.

Veroordeling

De Vrieze verdween in april 2010 en woonde destijds in de stad Groningen. Voor de moord veroordeelde de rechtbank in Groningen in 2013 de 39-jarige huisgenoot Cafer G. tot 12 jaar cel.

'Moord zonder lijk'

De rechter vermoedt dat de schaker om het leven is gebracht. Het lichaam van De Vrieze is nooit gevonden. De rechter in Groningen verzamelde wel genoeg bewijs om de huisgenoot van Michael te veroordelen.

Uitzetting

De zaak werd in oktober 2016 al aan het gerechtshof voorgelegd. De advocaat van verdachte G. eiste verder onderzoek, omdat hij vond dat de zaak aan alle kanten rammelde en er niet voldoende sporen waren verzameld.

Onschuldig'

Het Openbaar Ministerie zette Cafer G. het land uit. Momenteel verblijft de verdachte in Turkije en kan niet worden uitgeleverd. G. is naar eigen zeggen onschuldig en wil naar Nederland komen om zijn zaak toe te lichten.

Volgens de advocaat reden om de taken neer te leggen: 'Morgen zitten de hogere rechters zonder een verdachte, zonder een advocaat in een moordzaak zonder lijk.'

Lees ook:

- Gerechtshof wil geen extra onderzoek naar 'moord zonder lijk'

- OM wil nieuwe getuige horen in hoger beroep 'moordzaak zonder lijk'