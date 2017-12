Noord Vandaag: Winschotense vindt man van haar dromen in 'Bauer sucht frau'

De leerkrachten in het basisonderwijs legden vandaag opnieuw het werk neer. Ze willen een hoger salaris en vinden hun werkdruk te hoog. Maar ouders hadden daardoor wel een opvangprobleem.

Marli Verboom uit de stad Groningen nam daarom haar kinderen mee naar haar werk bij Kentalis. Inclusief kleurplaten en tablets. 'En ze krijgen ook genoeg aandacht van collega's.' (vanaf 1.35)

Op basisschool Sint Vitus in Winschoten waren de docenten wel aan het werk, maar gaven ze geen les. In plaats daarvan bakten ze kniepertjes met leerlingen en ouders: 'Het ruikt lekker en het is gewoon erg leuk om te doen.' (vanaf 4.17)

Verder in Noord Vandaag:

- Volgende maand gaat het Protonencentrum van het UMCG open. Kankerpatiënten kunnen er veel gerichter mee worden bestraald, legt hoofd radiotherapie Hans Langendijk uit. Linda van Komen uit Appingedam maakte al gebruik van protonentherapie in het Duitse Heidelberg. Ze had een schedelbasistumor. 'De eerste keer was heel eng, je hoofd ligt helemaal vast.' (vanaf 5.55)

- Judith de Groot uit Winschoten vond de man van haar dromen, wijnboer Martin Walzer, in de Oostenrijkse versie van 'Boer zoekt vrouw'. Beiden zitten aan tafel en dat is best een wonder. Want, bekent Judith: 'De eerste twee dagen was hij helemaal verkikkerd op een andere dame.' (vanaf 9.58)

- Het oeuvre van Ede Staal komt op online muziekdienst Spotify te staan. Voor Ronald Niemeijer reden om bij twee grote fans van Ede Staal langs te gaan: 'Ik heb geliek mien dochter beld: wat is Spo-ti-fy eigenlijk?' (vanaf 15.28)

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.