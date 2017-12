Sojateelt in Noord-Nederland neemt toe

Steeds meer boeren in Noord-Nederland kiezen ervoor om soja te verbouwen. Dat blijkt uit onderzoek van landbouworganisatie Agrifirm, in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu en de drie noordelijke provincies.

De toename van sojateelt is het resultaat van een plan om het telen van soja meer onder de aandacht van boeren te brengen.

Drenthe aan kop

In de provincie Groningen zijn er sinds 2016 vier nieuwe sojatelers bijgekomen. Drentse boeren hebben het grootste aandeel in het telen van soja: van de bijna 400 hectare die in Nederland aan soja wordt verbouwd, is 143 hectare van Drentse boeren.

