Zorgen over nieuwe sporthal Winsum: 'Waar kunnen we nu een biertje drinken?'

'We zijn niet tegen de realisatie. Maar we hebben onze vraagtekens', zegt Willy Hamstra, voorzitter van korfbalvereniging DWA. Ze spreekt namens een aantal sportverenigingen, die van de oude sporthal gebruik maken, de gemeenteraad toe.

Een aantal grote bouwprojecten waren dinsdagavond het onderwerp van de vergadering.



Investering

Winsum wil ruim 23 miljoen euro investeren in de bouw van een nieuw kind- en verzorgcentrum met de naam 'De Tirrel'. Dit complex moet onderdak bieden aan twee basisscholen en verzorgingshuis De Twaalf Hoven, ook worden een nieuw therapiebad en sporthal gebouwd.

De huidige sporthal, De Ripperdahal, kan de gemeente Winsum daardoor afstoten of slopen.

Genoeg plek?

'Onze zorgen gaan over de totale capaciteit van de sporthal. Er is een capaciteitsberekening gemaakt door de gemeente dat wij er allemaal inpassen, maar daar zetten wij vraagtekens bij', zegt Hamstra.

De sportverenigingen, waaronder korfbal, volleybal, badminton, futsal, turnen, karate en judo, maken nu nog gebruik van drie sporthallen verspreid door het dorp. Dat moet er straks één worden. 'We weten niet of we er allemaal inpassen'.

Blij met oude gebouw

De verenigingen laten weten dat ze tevreden zijn met de oude sporthal en ook niet tegen de bouw van het scholen- en zorgcomplex zijn. 'Er zijn zorgen over een de bouw van een nieuwe sporthal', zegt Hamstra.

Waar kunnen we nu na de wedstrijd een biertje drinken? Joop Krüger - Voorzitter Futsalvereniging

Kantine

Ook missen de sportverenigingen een eigen kantine in het nieuwe complex. Die ontbreekt nu. 'Waar kunnen we nu na de wedstrijd een biertje drinken?' zegt Joop Krüger voorzitter van de plaatselijke futsalvereniging. Hij vindt dat de oude sporthal nog jaren meekan en zegt dat de sportverenigingen daar graag willen blijven.

Steun

GroenLinks raadslid, Irma Scheepstra vindt dat het college bredere steun moet zoeken onder de sportverenigingen en heeft er vertrouwen in dat dit gebeuren. 'Het succes van De Tirrel is juist dat er zoveel op één plek te vinden is'. Zorg, onderwijs en ook sport hoort daar volgens haar bij.

Investering

Wethouder Harmannus Blok vindt dat het nu een kans is om te investeren in een nieuwe moderne hal. Dat is op de lange termijn goedkoper voor de gemeente als het gaat om onderhoudskosten. 'We snappen de zorgpunten. Het is een ingewikkelde puzzel. Maar de capaciteit in vierkante meter blijft voldoende.'

Blok wil opnieuw in gesprek met de verenigingen om een gezamenlijke oplossing te vinden.