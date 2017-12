Geen panklare oplossing voor onderwijshuisvesting Oude Pekela

Er is nog geen oplossing voor de problemen met de onderwijshuisvesting in Oude Pekela. Dinsdagavond werd daarover gesproken in de gemeenteraad van Pekela.

Wethouder Hennie Hemmes heeft wel aangegeven positief te staan tegenover een Integraal Kindcentrum (IKC) in zijn gemeente.



Wat zijn de problemen?

De fusieschool De Groenling in Oude Pekela zit bijna aan haar limiet, terwijl de Feiko Clockschool, die zo'n vierhonderd meter verderop staat, lege lokalen heeft. Een IKC in de Feiko moet uitkomst bieden, denkt Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG).

'Door het IKC moet de groei van De Groenling stagneren en moeten de lokalen in de Feiko weer gevuld worden', zegt Ted Hulst van SOOOG.



Bal bij de schoolbesturen

Het college van de gemeente Pekela heeft de bal neergelegd bij de schoolbesturen. Zij moeten met een 'gedragen en duurzame oplossing komen die voor de gemeente financieel verantwoord is', maar vooralsnog komen de schoolbesturen er onderling niet uit.



Meerdere varianten

Voor wethouder Hennie Hemmes vallen een paar opties af. Bijbouwen bij De Groenling noemt Hemmes 'kapitaalvernietiging'. Scholen laten ruilen van gebouw ziet hij ook niet zitten.

'Nu is de een groter, over twee jaar is de ander groter. Ruilen is geen optie, dat gaat de gemeente zo'n honderdduizend euro kosten', aldus Hemmes.

Hij kan zich vinden in de plannen van SOOOG. 'Een IKC zou geweldig zijn voor Pekela, maar niet alle besturen zijn het daar over eens. Wij gaan met hen om tafel en in januari hopen wij een oplossing te hebben.'

