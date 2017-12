Deel dit artikel:











Omwonenden 'gevaarlijke weg' Winsum krijgen tegemoetkoming Het gevaarlijke punt in Winsum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Wij zijn hier nadrukkelijk op tegen'. Opnieuw lieten buurtbewoners hun ongenoeg horen over het uitstellen van de plannen voor een nieuwe weg tussen de N361 en de Onderdendamsterweg in Winsum. 'De huidige situatie is gevaarlijk', zegt ook Henk van der Veen namens de buurt tegen de raad.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Dinsdagavond vergaderde de raad over het voorstel van het college om de aanleg van een nieuwe weg uit te stellen. De huidige weg loopt nu dwars door het centrum. Op zoek naar geld Er zou geen geld zijn voor de nieuwe weg die rondom Winsum gelegd zou gaan worden. Maar na het horen van een aantal insprekers en de bezwaren, nam ook de raad daar geen genoegen mee. 'We willen dat de wethouder toch op zoek gaat naar geld en met een nieuw plan komt', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Nannet Gijzen. Wethouder Bert Westerink (CDA) heeft de raad toegezegd om binnen drie maanden met een nieuw voorstel te komen. Hij bekijkt opnieuw de financiën en het beste bijbehorende tracé. Lees ook: - Buurtbewoners niet blij met uitstel aanleg 'veilige' weg

- Geen geld voor nieuwe 'veilige' weg in Winsum