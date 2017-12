Geen vergoeding voor Groningse kippenboeren na fipronilcrisis

Nederlandse pluimveehouders krijgen, in tegenstelling tot hun Belgische collega's, geen schadevergoeding voor het fipronilschandaal.

Het ministerie van Landbouw blijft erbij dat de kippenboeren zelf aansprakelijk waren voor de crisis met 'gifeieren', die deze zomer 65 tot 75 miljoen euro schade veroorzaakte.

'Uitzonderlijke gebeurtenis'

'We weten dat dit niet de reactie is waar de getroffen pluimveehouders op hopen, maar de huidige ontwikkelingen in België doen niets af aan het voor Nederland principiële standpunt rond compensatie', aldus de woordvoerder van minister Carola Schouten (Landbouw).

Belgische kippenboeren krijgen vergoedingen voor de vernietiging van eieren en kippen, laboratoriumtests en het ontsmetten van de stallen.

Chickfriend

Pluimveehouders hadden op grote schaal een bedrijf ingehuurd dat opvallend goede resultaten bij de bestrijding van bloedluis had geboekt. Later bleek dat dit bedrijf, Chickfriend, daarvoor fipronil gebruikte.

Geen compensatie

'Compensatie voor Nederland is niet aan de orde wanneer er sprake is van schade die is veroorzaakt door het handelen van private partijen', aldus de woordvoerder. 'In dit geval was dat Chickfriend, dat gebruik heeft gemaakt van een middel dat in Nederland niet is toegelaten als geneesmiddel.'

Lees ook:

- Kippenboer mag weer eieren verkopen: 'Sinds eind mei geen inkomen'

- Kippenboeren boos over strenge mestregel na eierschandaal

- LTO Noord: 'Het is tijd voor erkenning in het fipronilschandaal' (update)

- Kippenboeren willen geld zien van de NVWA