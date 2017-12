Deel dit artikel:











Eemsmond is zat van paardenmest Er komt een verbod in Eemsmond op het gooien van paardenpoep in de groene container (Foto: Flickr Creative Commons.)

De gemeente Eemsmond gaat het weggooien van paardenpoep in de groene container verbieden. Zo'n tien procent van het gft-afval is paardenmest, en dat is volgens de gemeente teveel.

Tot nu toe werd het weggooien van paardenmest via de gft-container nog gedoogd. Straks is dat niet meer het geval. Problemen met verwerking 'De verwerker dreigt de inhoud van de groene containers uit Eemsmond niet meer aan te nemen. Door de grote hoeveelheden poep kan het gft-afval niet goed worden gecomposteerd', zegt wethouder Harrie Sienot. Als de gemeente niks doet, zou het gft-afval bij het restafval komen, wat veel duurder is. Daardoor zou de afvalstoffenheffing verhoogd moeten worden. Groene container niet meer legen Eemsmond gaat vanaf 1 februari volgend jaar controleren of paardenbezitters geen mest meer in de groene container doen. 'De jongens die inzamelen, hangen er er eerst een briefje aan waarop staat dat mest niet meer in de containers mag worden gegooid', zegt afvalcoach Harry van Dam. Eerst even wennen 'We geven mensen twee maanden de tijd om aan de nieuwe regel te wennen. Als dat niet genoeg is, krijgen ze een officiële waarschuwing. Als het dan nog een keer misgaat, halen we de groene container niet meer bij ze op', aldus Van Dam. Paardenhouders moeten er vanaf februari volgend jaar zelf voor zorgen dat poep wordt afgevoerd. In Eemsmond zijn verschillende bedrijven actief waar het naartoe gebracht kan worden, of die het kunnen ophalen. Hoe zit het met andere dieren? Volgens de gemeente kan poep van kleine huisdieren, zoals cavia's, vogels en konijnen wel in de groene container worden gegooid. Kleine hoeveelheden verstoren het composteringsproces namelijk niet. Kattenbakkorrels en hondenpoep moeten in de grijze container. Lees ook: - Eemsmond op uitwisseling: 50.000 euro voor 'een dagje strand'

