Tuikwerd voelt zich overvallen door nieuwbouwplannen school

Plannen voor het nieuw te bouwen kindcentrum in de wijk Tuikwerd in Delfzijl vallen niet goed bij omwonenden. Dat bleek dinsdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst van de gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat de huidige brede school aan de Hallehuis niet aardbevingsbestendig is. De gemeente Delfzijl heeft sterk de voorkeur om een nieuw kindcentrum te bouwen op de plek van het wijkcentrum aan de Ruif, even verderop.

Excuses

Buurtbewoners voelen zich overvallen door die plannen. Wethouder Jan Menninga speelde daarop in door aan het begin van de bijeenkomst zijn excuses aan te bieden dat het nieuws vorige week al via de media naar buiten kwam.

Volgens de gemeente is nieuwbouw net zo duur als versterking van het huidige gebouw. Nieuwbouw heeft de voorkeur: 'Het huidige gebouw is veel te groot. Nu kunnen we ons voorbereiden op het dalende leerlingenaantal. Daarnaast is deze plek locatie beter bereikbaar, waardoor dit veiliger is', vertelde de wethouder.

'Not in my backyard'

Omwonenden kijken hier anders tegenaan. 'Als ik bij een school had willen wonen, had ik dat wel gedaan. Ik wil geen twee verdiepingen tellende school in mijn voortuin', zegt een van de bezoekers van de infoavond.

Mensen zijn onder meer bang voor geluidsoverlast: 'Het houdt niet op na vier uur 's middags, omdat er ook een sporthal in komt. Soms gaat het tot twaalf uur 's nachts door met de drukte, dat neemt een stukje woongenot weg', zegt een andere bezoeker.

Volgens Menninga was de kritiek op de plannen voor de bouw van het huidige schoolgebouw aan de Hallehuis toentertijd nog veel groter. Daardoor kan niet iedereen honderd procent tevreden zijn met het voorstel.

Nieuwe bijeenkomst

De wethouder gaat begin volgend jaar opnieuw om tafel met omwonenden om hun bezwaren te bespreken. In de loop van het jaar hakt de gemeenteraad een knoop door over de plannen.

Als het doorgaat op die locatie, begint de bouw in 2019. Medio 2020 moet de school klaar zijn. Hierin komen OBS De Garven, CBS De Vore, kinderopvang Kids2B en schakelklassen van het asielzoekerscentrum.

Met de plannen zijn vijf miljoen euro gemoeid. De NAM en het Rijk dragen hun steentje bij.