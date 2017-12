Een vrouwelijke voetganger is woensdagmorgen vroeg geschept door een auto op de Emergoweg tussen Westerlee en Oude Pekela. De vrouw is ernstig gewond, meldt de politie.

Het slachtoffer liep op de weg. Onder meer twee ambulances en een traumahelikopter rukten uit. De vrouw is overgebracht naar het UMCG.

De Emergoweg was tijdelijk afgesloten in verband met hulpverlening en onderzoek. De weg werd in de loop van ochtend weer vrijgegeven.