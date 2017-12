De kleine lettertjes: waterschapslab wordt twee keer zo duur

De kosten van het nog te bouwen laboratorium van waterschap Hunze en Aa's blijken twee keer zo hoog als gedacht: geen 2,5 maar vijf miljoen euro.

Maandag verspreidde het waterschap een persbericht over de nieuwbouwplannen. Daarin werd inderdaad een prijskaartje van vijf miljoen euro genoemd. Wat er niét in stond was dat het dagelijks bestuur in juli dit jaar nog uitging van een bedrag van 3,5 miljoen euro. En dat was al een miljoen meer dan waarop in oktober vorig jaar was gerekend.

Nadruk op voordelen

'Dat klopt inderdaad', geeft bestuurder en portefeuillehouder Jan Batelaan van het waterschap toe. 'Maar wij hebben ervoor gekozen de nadruk te leggen op de voordelen van ons nieuwe laboratorium. Hiermee kunnen we weer veertig jaar vooruit.'

Bloeiende bouwsector

De financiële tegenvaller wijt Batelaan vooral aan de bloeiende bouwsector: 'De aannemers hebben een goed gevulde orderportefeuille en bovendien kunnen ze amper aan goed personeel komen. Daardoor stijgen de prijzen'.

Slikken of stikken

Woensdagavond vergadert het Algemeen Bestuur van Hunze en Aa's. Dan vraagt het Dagelijks Bestuur formeel om in te stemmen met de bijgestelde begroting voor het nieuwe lab. In feite is het een kwestie van slikken of stikken, want het huidige lab dat in Assen staat, is verouderd en wordt in 2019 gesloopt.

Terugverdienen

Het nieuwe lab komt dus bij het hoofdkantoor van Hunze en Aa's in Veendam. Daarin wordt onder meer onderzoek gedaan naar de kwaliteit van zwemwater en rioolwater. Dat doet Hunze en Aa's overigens ook voor anderen, zoals buurman Noorderzijlvest. Met dit waterschap is een gebruiksovereenkomst gesloten.

De tegenvaller van 2,5 miljoen euro zal uiteindelijk wel moeten worden terugverdiend. 'De onderzoeken in het lab zullen daarom iets duurder worden', besluit Batelaan.

