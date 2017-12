Honden en katten uit asiel Stadskanaal zijn weer 'thuis' na brand

'We deden vanmorgen de deuren open en de vertrouwde geur van gebruikte kattenbakken kwam je weer tegemoet. Zo hoort het in een dierenasiel.' De honden en katten van dierenasiel Ter Marse in Stadskanaal zijn weer 'thuis', tot vreugde van bedrijfsleider Annemieke Jansen.

Na de brand die op maandagavond 27 november uitbrak bij recyclingbedrijf Talen, vlak bij het asiel, werden de dieren geëvacueerd. Ze werden opgevangen door het dierenasiel in Beilen. 'Het is heel fijn dat ze er weer zijn en op je zitten te wachten', zegt Jansen.

'Niet gezond om te blijven'

Ter Marse kwam door de brand in de rookwolken terecht. 'Rond elf uur zei de brandweercommandant: 'Het is niet gezond voor de dieren om hier te blijven'. Toen hebben we de evacuatie op touw gezet.'

'Gewoon geweldig'

Zeven honden en 23 katten verhuisden midden in de nacht naar Beilen. 'Ze zijn ruim veertien dagen bij de collega's geweest. We zijn er ontzettend blij mee dat zij midden in de nacht hierheen kwamen om onze dieren op te halen. Dat is gewoon geweldig.'

En zijn de dieren ook blij dat ze terug in Stadskanaal zijn? 'Ze hebben het ontzettend goed gehad in Beilen, ook daar wordt natuurlijk goed voor ze gezorgd. Misschien willen wij als mensen wel gewoon zien dat ze blij zijn dat ze terug zijn. Of het echt zo is, weet ik niet.'

Lees ook:

- Dieren uit Stadskanaal logeren na brand in Beilen: 'Ze passen zich snel aan'

- Alle dieren Dierentehuis Stadskanaal geëvacueerd wegens brand