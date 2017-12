'Nieuwe aangifte tegen Karst van der M.'

Er hebben zich enkele nieuwe slachtoffers van Karst van der M. gemeld. Eén van hen doet na de feestdagen aangifte, wat zou kunnen leiden tot een nieuwe rechtszaak.

Dat meldt journalist Frank Waals van Nieuwe Revu in het tv-programma Wakker Nederland.

Kinderseries

Van der M. regisseerde in de jaren zeventig, tachtig en negentig jeugdseries als 'De Zevensprong' en 'Thomas & Senior'. Hij is tevens de echtgenoot van Lenie 't Hart, de oprichtster van de Zeehondencrèche Pieterburen.

Logeren in Pieterburen

Eén van de slachtoffers die zich nu heeft gemeld, is Jeroen. Hij vertelt over misbruik dat plaatsvond in de zeehondencrèche. Waals: 'Volgens Jeroen bleven kinderen regelmatig lange weekenden logeren in de crèche. Overdag hielpen ze bij het verzorgen van de dieren, maar 's avonds werden ze getrakteerd op een bezoekje van Van der M.'

Aangifte

Jeroen zou zijn verhaal acht jaar geleden hebben neergelegd bij de politie, maar er is toen niets mee gedaan. Nu zou hij een nieuwe aangifte voorbereiden. Die wil hij na de feestdagen doen in zijn woonplaats Baarn, waar Van der M. vroeger ook woonde.

