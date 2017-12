Delfzijl heeft sterkste daling van werkloosheid

Delfzijl en omgeving hadden vorig jaar de sterkste daling van de werkloosheid van heel Nederland.

De werkloosheid daalde landelijk van 6,9 procent in 2015 naar 6,0 procent in 2016. In de regio Delfzijl daalde het percentage werklozen in de beroepsbevolking van 8,0 naar 6,6. Er zijn vooral meer banen bijgekomen in de uitzendbranche. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe regionale cijfers over banen van werknemers.

Drenthe en Friesland

In tegenstelling tot Delfzijl daalde in zuidwest-Drenthe het aantal banen juist het hardst. Daar waren in december 2016 3,7 procent minder banen dan in december 2015, terwijl landelijk het aantal met bijna twee procent steeg. Ook in Noord en Zuidoost-Drenthe nam het aantal banen af, vooral in de gezondheidszorg.

In Zuidoost-Friesland groeide het aantal banen van werknemers met ruim zes procent juist relatief hard. Het aantal banen nam ook daar vooral toe in de uitzendbranche.