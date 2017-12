Cameratoezicht Ter Apel blijft voorlopig

De gemeente Vlagtwedde wil de veiligheidsmaatregelen in Ter Apel, waaronder cameratoezicht, voorlopig doorzetten. Dat schrijft het college in een rapport aan de gemeenteraad.

Vorig jaar veroorzaakte een groep asielzoekers overlast in het centrum van Ter Apel. Het ging onder meer om winkeldiefstallen, inbraken en vernielingen.

Maatregelen

In reactie daarop kwam burgemeester Leontien Kompier met een pakket maatregelen:

- Asielzoekers die de openbare orde verstoren krijgen een gebiedsverbod opgelegd voor maximaal drie maanden. Dit geldt ook als er gevreesd wordt voor ernstige overlast;

- Er komt meer politie in Ter Apel en rondom het asielzoekerscentrum;

- Er komt meer toezicht in de bussen die in de omgeving rijden, en meer toezicht op de locatie van het COA;

- Camera's in het centrum van Ter Apel.

Veiligelanders

De overlastgevende asielzoekers zijn voornamelijk zogenoemde 'veiligelanders'. Het gaat om mensen uit bijvoorbeeld Marokko, Algerije en Georgië.

Aanvragen uit die landen worden vrijwel allemaal afgewezen, maar de aanvragers gaan wel de asielprocedure in en kunnen die tijd in Nederland verblijven.

Veiligheidsgevoel

De gemeente concludeert nu ruim een jaar later dat vooral het cameratoezicht een bijdrage levert aan het 'veiligheidsgevoel' van inwoners en ondernemers in het centrum. 'Hoewel het effect erg lastig is om te meten, ontvangt de handelsvereniging positieve reacties over de aanwezigheid van de camera's van consumenten en ondernemers', schrijft Vlagwedde in een evaluatie.

Ook de politie geeft aan dat de camera's nuttig en bruikbaar zijn. Om die reden wil Vlagtwedde dit doorzetten, ook na de gemeentelijke herindeling per 1 januari.

