Moordzaak zonder lijk behandeld in hoger beroep zonder verdachte én zonder advocaat

Het Gerechtshof in Leeuwarden gaat de beruchte moordzaak zonder lijk rond Michael de Vrieze in hoger beroep gewoon behandelen. Dat is woensdagmorgen bekendgemaakt.

De advocaat van verdachte Cafer G. vindt dat zijn cliënt belemmerd wordt in zijn recht om de zaak bij te wonen, het zogeheten aanwezigheidsrecht. Hij heeft daarom de verdediging neergelegd, waardoor het hoger beroep op losse schroeven kwam te staan. De rechter besloot dat het maatschappelijk belang boven het aanwezigheidsrecht gaat. Daarom gaat hij de zaak woensdag en donderdag inhoudelijk behandelen.

Lichaam spoorloos

Michael de Vrieze uit het Friese Burum verdween in 2010, nadat hij voor het laatst was gezien in het casino in de Euroborg in Groningen. Na onderzoek werd Cafer G. als verdachte aangehouden. Hij zou Michael de Vrieze hebben vermoord in een huis aan de Jupiterstraat in de stad. Het lichaam van De Vrieze werd nooit gevonden.

Turkije

Cafer G. werd desondanks veroordeeld tot twaalf jaar cel door de Groninger rechtbank. Zijn advocaat ging in hoger beroep. Intussen zat Cafer G. in een Turkse gevangenis voor een ander vergrijp. Daar is hij inmiddels vrijgelaten en bij familie ondergebracht.

Volgens zijn advocaat wordt het zijn cliënt onmogelijk gemaakt om het hoger beroep bij te wonen. Volgens het Openbaar Ministerie waren er mogelijkheden te over voor Cafer G. om naar Nederland te komen.

Het hoger beroep gaat nu dus verder zonder Cafer G. én zonder advocaat.

Lees ook:

- 'Zonder verdachte, zonder advocaat in een moordzaak zonder lijk'

- Verdachte in 'moordzaak zonder lijk' op vrije voeten

- Twaalf jaar voor doodslag in moordzaak zonder lijk

- Verdachte opgepakt in verdwijningszaak Michael de Vrieze

- Friese man sinds weken vermist