'Ik had eerlijk gezegd nog nooit van de Barmhartige Samaritaan gehoord'

'Een totale verrassing', noemt Aly Wieringa de Barmhartige Samaritaan die de ChristenUnie in Stad dinsdag toekende aan huiskamerproject CasPoMor voor eenzame ouderen in Paddepoel.

'We stonden er zelf helemaal versteld van. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van de prijs gehoord.'

Belangeloze inzet

Wieringa werd samen met Geertje Joling door de ChristenUnie beloond met de prijs, die de partij sinds 2015 uitreikt aan mensen of organisaties die zich belangeloos inzetten voor Groningen en haar inwoners.

Ze krijgen de Barmhartige Samaritaan op 18 december uitgereikt. Het is meteen een afscheidscadeau voor de twee vrouwen, want ze hebben het stokje na tien jaar overgedragen aan Jikke Aartsma en Toos Alssema.

'Het is een hele ervaring voor ons geweest, al die jaren dat we dit gedaan hebben', zegt Joling. 'We hebben veel leuke dingen gedaan en ook leuke mensen ontmoet.'

'Het zijn vrolijke mensen'

Het idee is dat eenzame ouderen elkaar ontmoeten in de huiskamer van CasPoMor. Alssema: 'De mensen komen hier omdat ze gezelligheid zoeken. Ze komen hier niet naartoe van: 'Ach, bah, wat moeten we hier?' Dus het zijn vrolijke mensen.'

'Gezelligheid bieden'

De huiskamer voorziet in een behoefte, zegt Aartsma. 'Er is veel eenzaamheid onder ouderen, dat is algemeen bekend. Wij proberen daar wat aan te doen, door ze gezelligheid te bieden. En een kopje koffie. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Zo zijn er een sjoelgroep en een kaartclub.'

