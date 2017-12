Mr. Chadd helpt 25 leerlingen per minuut bij hun huiswerk

Binnen tien seconden hulp voor je huiswerk krijgen. Het is de succesformule van Mr. Chadd. Een startup uit Groningen met in korte tijd meer dan honderdduizend leden. Het aantal betalende studenten groeit maandelijks met vierhonderd procent.

Een kennismaking met de CEO Kim van der Esch. Ze is 30 jaar, geboren in Paterswolde en van oorsprong onderwijskundige. Altijd al bezig geweest met onderwijs. Na de Pabo deed ze algemene Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde tegelijk.

Drang naar snelheid

Daarna was ze in 2013 korte tijd trainee bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 'Daar ben ik snel gestopt. Ik merkte dat iedereen wel veel wil, maar het duurt veel te lang om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ik wil tractie voor de huidige generatie.'

Voor studenten gaat de wereld steeds sneller, maar het onderwijsveld ontwikkelt niet mee in dat tempo Kim van der Esch - CEO Mr. Chadd

Onderwijsveld blijft achter

Deze stellige overtuiging liet haar niet los. Samen met haar zwager Jan Kuipers kwam ze op een avond in februari 2014 tot een conclusie. 'Voor studenten gaat de wereld steeds sneller, maar het onderwijsveld ontwikkelt niet mee in dat tempo. Ondersteuning met een 'on demand' karakter daar zochten we naar.'

Het roer om

In september 2014 overleed de moeder van de energieke Van der Esch. Dat zette haar nog meer aan het denken. Een maand later ging het roer definitief om. 'Ik zei tegen Jan: Ik zeg mijn baan op en ga ervoor.'

Er werd gestart met een marktonderzoek. 'Dat deden we op middelbare scholen in Groningen. Ik denk dat we wel duizend leerlingen gesproken hebben via enquêtes en interviews in kantines, om zo veel mogelijk te weten te komen. Drieënnegentig procent wilde online huiswerkondersteuning. Dat heeft ons over de streep getrokken.'

Educatieve kringloop

Na het succesvolle marktonderzoek werd de basis van het huidige succes gelegd. 'Er moest in onze ogen een platform komen om iets te doen met alle data. Daar sprak mijn onderwijshart. Als we de vragen goed labelen dan kunnen we exact aangeven waar de problemen in een leermethode zitten. Dat kunnen we dan per hoofdstuk of pagina aanwijzen. Zo ontstond de educatieve kringloop. Dat bestaat nog nergens ter wereld.'

In die kringloop zit een belangrijke motivatiebron voor Van der Esch. 'Zo'n kringloop kun je enorm versnellen. Het aanpassen van boeken gaat langzaam. Ik wil elke dag veranderingen doorvoeren en daar het verschil in maken.'

Guerillamarketing

In mei 2015 was een eerste versie van het platform beschikbaar. Het totale programmeerwerk voor de eindversie nam een jaar in beslag. Om te werken aan snelle naamsbekendheid werd gekozen voor guerillamarketing. Zo werden door het hele land middelbare scholen bezocht. 'We hadden weinig geld en we moesten in onze ogen iets mysterieus doen. Het werkte wel. We hadden snel vijfduizend proefgebruikers op het systeem.'

Onderwijs is de basis van onze maatschappij en juist dat is voortdurend aan verandering onderhevig Kim van der Esch

Pubers maken eigen keuzes

Het was de start van een 'bottom-up benadering' zoals Van der Esch het noemt. 'Het begint bij de leerlingen, die moeten ons willen. Daarna komen pas de ouders en de scholen. Kijk: het gros is puber en die moet je zelf de keuze laten maken.' Dat kreeg een vervolg door op social media influencers te benaderen. Middelbare scholieren met veel volgers.

Onderwijs vraagt meer aanpassing

Zo sprongen Van der Esch en Kuipers in het diepe. Emotioneel gedreven en vooral ook teleurgesteld in het veranderingsvermogen van het onderwijskundige systeem. 'Veel in de wereld is veranderd, maar in de manier van doceren en onderwijs geven is sinds de jaren vijftig bijna niks aangepast. Dat moet juist wel. Onderwijs is de basis van onze maatschappij en juist dat is voortdurend aan verandering onderhevig.'

Na de zomer van 2016 zette Mr. Chadd een onbeperkt abonnement van 65 euro per maand in de markt. De prijs is inmiddels gezakt naar 18,95 euro per maand. 'Wij willen huiswerkbegeleiding voor zo veel mogelijk leerlingen beschikbaar maken. Bij sommige studenten gaan we daar nat op en anderen compenseren dat weer.'

Goedkoper dan reguliere begeleiding

Bedragen die in schril contrast staan met wat voor reguliere huiswerkbegeleiding betaald moet worden. Een huiswerkinstituut rekent gemiddeld vierhonderd euro per maand en bijvoorbeeld in Het Gooi bedraagt het maandbedrag al snel meer dan zevenhonderd euro per maand.

Omzet onbekend

Wat erbij komt is dat de hoeveelheid data die het hele proces oplevert interessant is om het leerproces en de leer methodieken te verbeteren. Omzetcijfers mag Van der Esch niet geven. Daar stelt de investeerder geen prijs op. Wat wel zeker is: dat van de honderdduizend proefgebruikers inmiddels een groot deel betalende klant geworden. En met een maandelijkse groei van vierhonderd procent neemt het aantal snel toe.

Markt oneindig groot

Volgens Van der Esch kan het digitale platform iedere uitbreiding aan. 'We zijn al bezig om de omslag te maken naar ondersteuning als schoolassistent. Dus hulp gedurende de les, waardoor de effectieve hoeveelheid lestijd omhoog gaat. De markt is wat dat betreft oneindig groot.'

Vijfentwintig per minuut

Ondertussen is het december 2017. Tweehonderd freelancers werken vanuit huis. Ze worden per seconde betaald. Gemiddeld genomen worden vijfentwintig leerlingen per minuut geholpen. 'De coaches zijn Nederlandstalige studenten die ingeschreven moeten staan bij een Nederlandse universiteit. Ze moeten een bepaald cijfer gehaald hebben voor het vak waarin ze coachen. Ook maken ze een assessment om te kijken of ze geschikt zijn voor de klus.'

Kunstmatige intelligentie

Alle statistieken worden bijgehouden. Dit levert niet alleen interessante informatie op voor uitgevers, maar ook voor de eigen bedrijfsvoering. Er is een begin gemaakt met kunstmatige intelligentie, zodat direct standaard antwoorden gegeven kunnen worden op bepaalde vragen. Daarmee zijn op termijn misschien minder coaches nodig. Zo ontwikkelt Mr Chadd zich in rap tempo door.

Naar Founders Factory in Londen

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Naast het winnen van diverse awards voor succesvolle startups mochten Van der Esch en Kuipers in november op gesprek bij de Founders Factory in Londen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het groter laten groeien van startups, met in hun ogen veel potentie. Er waren tweehonderd jonge ondernemingen aangevinkt en zeven mochten op gesprek. Vanuit Founders Factory krijgen uitverkoren ondernemingen ondersteuning om nog meer te expanderen. Bijvoorbeeld Hello Fresh en Zalando gingen Mr Chadd voor.

Onze Europese expansie is nu al volop gaande Kim van der Esch

Pitchen in Brussel

Als klap op de vuurpijl werden Van der Esch en Kuipers uitgenodigd om op dinsdag 28 november te pitchen in de grote zaal van het Europees Parlement in Brussel. Voor meer dan achthonderd aanwezigen mochten vijftig talentvolle ondernemers tijdens de Europese innovatie top-vijftig negentig seconden pitchen in het Engels, om de aanwezigen te overtuigen. Tijdens de pitches waren Europese parlementariërs met onderwijs in hun portefeuille aanwezig.

Europese expansie

Dat paste Van der Esch prima. 'We willen groter worden en daar is meer geld voor nodig. Dan is het fijn om daar ons verhaal te kunnen vertellen. Onze Europese expansie is nu al volop gaande. Vlaanderen kwam er in het begin al snel bij en we zijn aan het kijken welke Europese landen voor ons interessant zijn.'