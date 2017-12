Lopend Vuur: Als ik tol moet betalen ga ik niet meer naar Duitsland

Vanaf 2019 moeten automobilisten op snelwegen in Duitsland tol betalen. Het Duitse plan voor de tolheffing roept veel weerstand op. Duitsers zelf zouden voor de tolheffing gecompenseerd worden via een lagere wegenbelasting, terwijl dat niet geldt voor buitenlandse automobilisten.

Uit onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat het tolplan Nederlandse automobilisten tussen de zestig en honderd miljoen euro gaat kosten. Nederland sluit zich nu bij Oostenrijk aan, dat bij het Europese Hof van Justitie een zaak heeft aangespannen tegen het Duitse plan.

Hoe kijk jij hier tegenaan? En laat je je reisplannen erdoor beïnvloeden?



Wel of geen winterbanden?

Het was glad op de Groningse wegen met ongelukken tot gevolg. Daarom was gister ons Lopend Vuur: 'Ik heb geen winterbanden nodig'. Van de 6331 was een meerderheid van 59 procent het daarmee oneens.