Deel dit artikel:











Tweede Kamer steunt verlenging Mali-missie Apache-gevechtshelikopters worden ingeladen voor vertrek uit Mali (Foto: Ministerie van Defensie)

De Tweede Kamer steunt de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali met een jaar. Dat is dinsdag definitief duidelijk geworden tijdens het debat over de inzet van de Nederlandse militairen in het Afrikaanse land.