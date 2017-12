SP Groningen noemt vertrek Roemer 'heel jammer'

Het vertrek van Emile Roemer als landelijk partijleider van de SP is volgens fractievoorzitter Jan-Hein Mastenbroek van de Groningse Statenfractie 'heel jammer'.

'Een fantastische partijleider', steekt Mastenbroek de loftrompet over Roemer. De Brabander maakte woensdagochtend op een persconferentie in Den Haag zijn vertrek bekend. 'Een heel betrokken man, die altijd vooraan stond bij acties. We zullen hem ontzettend missen.'

Opvolger

Roemer vertrekt begin januari en wordt opgevolgd door Lilian Marijnissen, de dochter van oud-partijleider Jan Marijnissen.

'We zullen zien of het een verandering is, of dat zij de lijn van Roemer doortrekt', zegt Mastenbroek over haar.

'Het is een activistisch iemand, dat past bij de SP. Wij staan op straat en lopen graag de vergaderingen uit, om het zo te zeggen. En ik hoop dat Marijnissen dat ook doet.'

