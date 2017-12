Werkstraf voor bespugen wethouder en roepen 'nare dingen'

Een stomme zet uit pure onmacht. Zo omschrijft een 50-jarige man uit Mussel het bespugen van een wethouder van Hoogeveen.

De man verbleef in BenEffectief, een zorginstelling voor begeleid wonen. De gemeente besloot in juli de instelling te sluiten, omdat de zorg onder de maat was. De cliënten van de instelling werden per direct overgeplaatst.

Interview

Toen wethouder Erik Giethoorn de volgende dag bij het pand aankwam om hierover een interview te geven aan RTV Drenthe, werd hij door de cliënt in zijn gezicht gespuugd.

Nare dingen

De man was bang dat hij op straat zou belanden. Daarom riep hij 'nare dingen' naar de wethouder en spuugde hem in het gezicht en op zijn kleding. Voor belediging van een ambtenaar in functie veroordeelde de rechtbank in Assen hem tot een taakstraf van twintig uur, waarvan tien uur voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Eerder veroordeeld

De man is al eerder veroordeeld voor bedreiging en belediging. In 2014 kreeg hij daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man en zijn actuele situatie. Hij woont inmiddels op een andere plek waar hij het, naar eigen zeggen, zeer naar zijn zin heeft.