Rondje Groningen: zo'n verzoek kun je toch niet weigeren?

1) Arjen, kom terug!

De matige prestaties van FC Groningen gaan de 7-jarige Tycho Hoek aan het hart. Hij schreef Arjen Robben daarom een mooie brief, met een klemmend verzoek:



2) Metrokaart van de snelwegen

Zeg nou zelf, Arjen, zo'n verzoek kun je toch niet weigeren?

Hij is zo goed als klaar, het nieuwste project van grafisch vormgever Sebas van den Brink uit Groningen. Hij maakte een 'metrokaart' van alle Nederlandse snel- en autowegen. Een bijzonder initiatief, dat al aandacht kreeg van NRC Handelsblad.



Van den Brink ontwierp vorige maand, zoals je al in Rondje Groningen kon lezen, een kleurrijke kaart met daarop alle hotspots van Stad:



3) De roos gemist

Het is over en uit voor de 24-jarige Marumse Anita Beukema. In het tv-programma The Bachelor kreeg ze gisteravond geen roos van bachelor Robbert. Anita moet dus op zoek naar een nieuwe prins op het witte paard.



4) Voorleesavondje XL

Marjolein Rover - het alter ego van Alexander Weeber - bezocht een literaire avond in de bibliotheek van het Groninger Forum. Dat levert een grappig filmpje op, met tal van bekende Nederlandse schrijvers:



5) Kling klokje klingelingeling...

Last Christmas, Driving Home For Christmas, All I Want For Christmas Is You... Op de radio hoor je momenteel de ene na de andere kerstklassieker. De beiaardiers van de Martinitoren bedienen zich dezer dagen van een nóg klassieker repertoire:



6) ...en in alle landen, gaan de kaarsjes branden

Tja, en bij die muziek hoort natuurlijk ook een kerstboom met lichtjes. Die werden aan het eind van de middag ontstoken. Dat gebeurde met een heuse aftelceremonie:



7) Supersnel uit de voeten

Eerder deze maand viel een vijftien kilo wegende plafondplaat zomaar naar beneden in het Harmoniegebouw van de RUG. Het inspireerde de Universiteitskrant tot deze rekensom:



8) Een lekker droog zadel

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft een nieuwe fietsenstalling in gebruik genomen, met plek voor 450 fietsen. De Fietsersbond kan zijn geluk vanzelfsprekend niet op:



9) Smeltende sneeuw

Het is weer voorbij, die mooie winter. Maar ook smeltende sneeuw levert mooie plaatjes op. Zoals hier in Winsum:



10) Door bevroren Onlanden?

Benieuwd of er op 21 januari weer sneeuw ligt. Want dat bepaalt ongetwijfeld of het afzien óf genieten wordt tijdens de 'Groene 4 Mijl voor Bikkels', dwars door natuurgebied De Onlanden bij Groningen. De inschrijving is nu gestart. Vorig jaar was het trouwens vooral genieten:



