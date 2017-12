In hoger beroep opnieuw twaalf jaar cel geëist in moordzaak zonder lijk

In hoger beroep is voor het doden van de Friese schaker Michael de Vrieze (45) uit Burum een celstraf van twaalf jaar geëist tegen de 39-jarige Cafer G.

Een vooropgezet plan zou niet bewezen kunnen worden en daarom wordt G. verdacht van doodslag en niet van moord. G. is in 2013 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij tekende hoger beroep aan.

Geld als motief

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat De Vrieze op 11 april 2010 is gedood in een woning aan de Jupiterstraat in Groningen. De Vrieze deelde op dat moment een woning met G. Het lichaam van De Vrieze is nooit gevonden. Mogelijk is geld het motief, zei de advocaat generaal tijdens de zitting in het Gerechtshof in Leeuwarden.

Van De Vrieze ontbreekt sinds 11 april 2010 elk spoor. Zijn bankpas en creditcard zijn in de dagen daarna wel gebruikt. Er is meerdere keren geprobeerd te pinnen, maar zonder succes. G. kon over de passen beschikken, aldus de advocaat generaal. Bovendien bleek uit zijn telefoongegevens dat hij in de buurt van de pinautomaten was, op het moment dat met de pasjes van De Vrieze werd gepind.

Zoeken naar pincode

Cafer G. werd drie dagen na de verdwijning geflitst, terwijl hij in de auto van De Vrieze reed. Hij vertelde dat hij bij de woning van De Vrieze in Burum was geweest om 'de poezen te verzorgen'. Uit het onderzoek blijkt dat in de woning in Burum langdurig op de computer is gezocht, vermoedelijk naar de pincode. 'Direct werd met succes 250 euro van de rekening van De Vrieze gehaald'. In de woning zijn bloedsporen gevonden. Er zou zijn schoongemaakt om die te verdoezelen.

Ongewenste vreemdeling

G. verscheen zelf niet op de zitting. Hij is als ongewenst vreemdeling het land uitgezet en afgereisd naar Turkije. G. wilde zijn strafzaak wel bijwonen, maar mocht als ongewenst vreemdeling Nederland niet meer in. De enige oplossing was het aanvragen van een tijdelijk visum. G. zou dan wel in de cel worden gezet, zodra hij een voet op Nederlandse bodem zette. Daar had hij geen trek in. Het visum is nooit aangevraagd.

De uitspraak is over twee weken.

