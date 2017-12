Buschauffeurs voeren actie voor fatsoenlijke plaspauze

Buschauffeurs in onder meer Groningen, Limburg en Brabant voeren donderdag actie. Ze willen fatsoenlijke pauzes en op tijd naar het toilet kunnen.

Om de oproep kracht bij te zetten wordt een aantal bussen donderdag gevolgd door een auto met aanhanger. Daarop staat een dixie: een mobiel toilet.

Minder drinken

De acties zijn het gevolg van het mislukken van het cao-overleg voor het streekvervoer. Paula Verhoef, bestuurder FNV Streekvervoer: 'De situatie in het streekvervoer is onhoudbaar geworden: mensen moeten maar minder gaan drinken, omdat ze anders te vaak naar de wc zouden moeten. Chauffeurs rijden in hun pauzes door omdat ze anders hun tijden niet halen.'

'Urine' overhandigen

Buschauffeurs overhandigen donderdagmiddag de verzamelde 'urine' van de chauffeurs aan Fred Kagie, de cao-onderhandelaar. Dat gebeurt aan de Peizerweg in Groningen.

Mocht de actie van donderdag geen resultaat hebben, dan volgen binnenkort hardere acties, waarschuwt FNV. Mogelijk dat chauffeurs het werk dan neerleggen.