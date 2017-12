Kritiek op bed-bad-broodopvang groeit in Groningen

De gemeenteraad van Groningen stelt opnieuw geld beschikbaar voor de bed-bad-broodopvang in de stad, maar de kritiek neemt wel toe. Naast collegepartij VVD, roert nu ook de PvdA zich.

De raad stelt voor de maanden januari tot en met maart 960.000 euro beschikbaar. Politiek Den Haag weigert om de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de benen te houden. Het huidige kabinet wil de opvang wel financieren, maar heeft nog geen concreet plan daarvoor liggen. Tot die tijd blijft Groningen de opvang financieren.

De barricaden

Collegepartij PvdA riep wethouder Ton Schroor (D66) eerder al op om een activistische houding aan te nemen. De bed-bad-broodopvang is een kostenpost die het Rijk moet betalen. 'De kosten waren in 2016 2,1 miljoen euro en in 2017 was dat 3,1 miljoen euro. Ze nemen dus toe', zegt Carine Bloemhoff (PvdA). Daarom vraagt haar partij nogmaals om een activistische houding van Schroor. Maar de wethouder kiest voor stille diplomatie.

PvdA wil resultaat zien

'De wethouder wil stille diplomatie hanteren, maar we willen zo vlak voor kerst wel eens weten wat dat heeft opgeleverd', aldus een kritische Bloemhoff. Ook collegepartij VVD is kritisch: 'We maken kosten die betaald moeten worden door het Rijk. De kosten lopen nu wel erg hoog op', zegt Jasper Boter (VVD).

Stille diplomatie blijft

Schroor blijft van mening dat stille diplomatie op dit moment het best is. Hij wil eerst het gesprek aangaan met het nieuwe kabinet, voordat hij de barricades opgaat. 'Wij gaan ons best doen om de financiering met terugwerkende kracht terug te krijgen. Dat zullen we altijd inbrengen', laat de wethouder weten. 'Maar neem het mij niet kwalijk als het Rijk besluit dat het geld niet terugkomt.'

Ondanks de woorden van de D66-wethouder, is collegepartij PvdA nog niet gerustgesteld. 'In februari moeten we weer een voorstel maken dat negen ton gaat kosten. Zo gaan we voort en dit is niet meer eerlijk voor Groningen. U moet misschien wat harder zijn.'

