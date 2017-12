'Half miljard voor Sint Maarten, maar waarom krijgt Groningen niets?'

Het is niet uit te leggen dat het kabinet een half miljard uittrekt voor de wederopbouw van Sint Maarten, terwijl Groningen praktisch niets krijgt. Dat zegt juriste Janet van de Bunt.

Zij adviseert over de afwikkeling van rampschade door fondsen, doet onderzoek op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht ?en doceert burgerlijk recht.

Loze woorden

Volgens Van de Bunt zijn de woorden in het regeerakkoord over de afwikkeling van schade 'loze woorden'. 'In het regeerakkoord, maar ook in de troonrede, is gezegd dat er een schadefonds onder publieke regie komt. Maar daar is geen geld voor gereserveerd.'

De juriste vindt dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat dat wel moet doen.

Sint Maarten

'Het kabinet trekt zonder blikken of blozen 550 miljoen euro uit voor de wederopbouw van Sint Maarten', zegt Van de Bunt. 'Natuurlijk is het heel erg wat daar is gebeurd, maar met dat bedrag zou je de schadeafwikkeling in Groningen vlot kunnen trekken.'

Bij een natuurramp wordt er volgens Van de Bunt over het algemeen snel gehandeld. 'Terwijl mensen in Groningen al vijf jaar moord en brand schreeuwen. Dat is niet uit te leggen.'

Geen schadeprotocol

Door het ontbreken van een schadeprotocol, worden sinds 31 maart van dit jaar geen nieuwe schades meer behandeld. Volgens Van de Bunt gaat het proces 'veel te langzaam'.

Van de Bunt presenteerde in oktober met de commissie-Hammerstein een rapport over de afwikkeling van mijnbouwschade in Groningen. De commissie-Hammerstein adviseert dat de Staat een rol neemt bij de schadeafwikkeling.

De juriste schreef over de schadeafwikkeling ook een opininiërend stuk in de Volkskrant.