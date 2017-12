Heb jij al gestemd voor Alle 50 Goud? Al 12.500 anderen wel

Er wordt volop gestemd op Alle 50 Goud. 'Er zijn al een kwart meer stemmen dan vorig jaar op dit moment: rond de 12.500', zegt presentator Eric Bats.

Bats presenteert de lijst van de mooiste liedjes in het Nederlands, Gronings of een andere streektaal volgens het publiek van RTV Noord op Oudjaarsdag, samen met Marcel Nieuwenweg.

Nieuwkomers

Er komen volgens Bats zeker een aantal nieuwe platen in de lijst. Zoals 'Rondje Grunnen', van Bob Heidema.

'Hij is bekend van de De Stroatklinkers. Ze stonden jaren in de lijst met 'In Haarkstee staait gain kroug'. De laatste jaren zagen we ze niet meer terug, maar Bob Heidema komt wel elk jaar trouw op ons feestje op Oudjaarsdag. Ik vind het heel erg leuk voor hem dat hij er waarschijnlijk in staat, want Rondje Grunnen krijgt opvallend veel stemmen.'

Ook het nummer 'Waarkhanden' van Marlene Bakker debuteert waarschijnlijk in Alle 50 Goud. 'Het moet wel heel raar lopen wil dat nummer niet goed binnenkomen', zegt Bats.

Jubileumcover

En ook het nummer dat speciaal voor de twintigste editie van Alle 50 Goud is opgenomen, komt er waarschijnlijk in: 'Het het nog nooit zo donker west', van Wia Buze en Edwin Jongedijk. Een cover van het nummer van Ede Staal, dat al negentien jaar op een rij op één staat.

Bats: 'Ik geloof niet dat het een bedreiging gaat worden voor Ede Staal, maar het is vrijwel zeker dat ze binnenkomen.'

Wie valt er af?

Als er nieuwe nummers in de lijst komen, betekent het automatisch dat er ook liedjes uitvallen. Nummers die op de wip zitten volgens Bats: 'Mien olle Puch' van Sijtse Scheringa, 'Ik kom van Ziel' van Wia Buze, 'Met mien ogen dicht', van Burdy en 'Twijde perron', van Ede Staal.

'Nummers waarvan wij het gewoon achten dat ze in de lijst staan, dreigen er niet in te komen.'

Ook 'Naargns beter as thoes', van de Askay Brothers, is niet zeker van zijn plekje. 'Als de stembussen nu sluiten, zou hij er niet in komen', zegt Bats. 'Ik zou het heel erg vinden.'

De stembussen zijn sinds vrijdag open en sluiten zaterdag. Stemmen voor Alle 50 Goud kan hier . De uitzending op Oudjaarsdag begint om 12.15 uur en is op radio en tv te volgen.

