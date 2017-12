Sportclubs in Stad moeten allemaal hetzelfde gaan betalen: 'Dit is niet te pruimen'

De gemeente Groningen zet de plannen door: de 45 sportclubs in de stad moeten allemaal hetzelfde gaan betalen voor hun kantines en kleedkamers.

Volgens wethouder Paul de Rook is er overeenstemming bereikt met de Sportkoepel die de clubs vertegenwoordigt. Zo'n tien sportverenigingen moeten door het nieuwe beleid vanaf volgend jaar meer betalen dan ze nu doen.

Kiezen of delen

De clubs kunnen kiezen: ze mogen eigenaar worden van hun clubgebouw en vervolgens zelf het onderhoud doen. Of de gemeente wordt eigenaar en de clubs betalen huur.

Dit beleid, met de naam 'gelijk speelveld', is volgens wethouder Paul de Rook hard nodig, omdat de clubs nu allemaal verschillende bedragen betalen. Vaak is onduidelijk wie eigenaar is van de clubgebouwen. Er zijn clubs die huur betalen en clubs die dat niet doen. Sommige verenigingen betalen het onderhoud of de schoonmaak zelf, andere niet. Die situatie is de afgelopen decennia zo gegroeid.

Paul de Rook: 'De clubs hebben tegen ons gezegd dat het eigenlijk niet eerlijk is dat de ene club zijn vereniging kan runnen met veel minder kosten naar de gemeente toe dan een andere. Met dit voorstel trekken we dat voor eens en voor altijd gelijk.'

Bezwaren

Toch zijn niet alle clubs tevreden met het nieuwe beleid, zoals SC Stadspark. Die vereniging bouwde zelf een kantine. De club wil wel huren van de gemeente, maar niet zomaar.

Voorzitter Jan Boonstra: 'Wij hebben er als voetbalclub 400.000 euro inzitten. Die willen we dan wel terug.' SC Stadspark kan er ook voor kiezen om via het recht van opstal eigenaar te worden, maar Boonstra zegt al maanden op meer informatie te wachten. 'We hebben een aantal vragen neergelegd. Maar ik heb er nog geen antwoord op.'

Afspraken

De gemeente moet nog met alle clubs individueel in gesprek om af te spreken wanneer ze het nieuwe bedrag gaan betalen. De clubs hoeven niet in één klap het volle pond op te brengen; daar mogen ze een paar jaar over doen. Daarbij is de huur lager dan oorspronkelijk was bedacht, om clubs niet in problemen te brengen. Maar Boonstra verwacht veel protest bij de clubs.

Hij wijst onder meer op de vier clubs op sportpark Kardinge: DIO Groningen, GVAV Rapiditas, Oosterparkers en DIVA '83. Die zaten met een eigen kantine op de locatie Van Starkenborgh, maar moesten plaats maken voor woningbouw. Ze verhuisden naar Kardinge en kregen daar een nieuwe kantine van de gemeente waarvoor ze geen huur betalen. Boonstra verwacht dat deze clubs dat ook niet willen, omdat ze oorspronkelijk een eigen pand hadden. 'Dit is niet zo even 1-2-3 te pruimen hoor.'

Fatsoenlijk

Het gelijke speelveld is het probleem niet, zegt Boonstra, maar wel de manier waarop. 'Er zijn ook clubs die helemaal niks betalen. Ik betaal mijn eigen gas en licht. Ik ben voorstander van een gelijk speelveld, maar wel op een fatsoenlijke manier.'

Volgens hem is het laatste woord er nog lang niet over gesproken. 'Als ik de kantine weggeef aan de gemeente zullen een aantal leden daar niet blij mee zijn.'

