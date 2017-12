Wolkendek lijkt sterrenregen te verpesten

Het had zo mooi kunnen zijn: honderden vallende sterren en dus honderden wensen. De 'Geminidenzwerm' is woensdagnacht actief boven ons land.

Maar waarschijnlijk gaan we er niets van zien, want er is te veel bewolking. 'Het zit potdicht', aldus onze huisastronoom Theo Jurriëns.

Tweelingen

De Geminidenzwerm heet zo, omdat het lijkt of de meteoren uit het sterrenbeeld Tweelingen komen. De zwerm is 's avonds te zien door naar het oosten te kijken en 's ochtends richting het westen.

Meteoor

De vallende sterren van de Geminiden zijn minieme deeltjes steen en gruis die afkomstig zijn van de planetoïde Phaethon. Elk jaar rond dezelfde tijd komt de aarde in haar baan rond de zon door die wolk. Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt, zien wij dat als een gelig lichtspoor aan de hemel: een meteoor.

Maar dan moeten er natuurlijk geen wolken in de weg zitten. Mocht er in de loop van de avond of nacht niets veranderen, dan hebben we volgend jaar een nieuwe kans om de Geminidenzwerm te bewonderen.

