Altijd al een pepermuntdoosje met logo van Slochteren gewild?

Koffiekopjes, pepermuntdoosjes, zaklampen en paraplu's met logo's van Menterwolde, Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Deze collectors items en nog veel meer kunnen inwoners van de gemeenten krijgen tijdens het nieuwjaarsfeest op 13 januari, in Midden-Groningen.

Oude spulllen

De gemeenten gaan vanaf één januari samen verder als Midden-Groningen. De items waar een logo van de oude gemeenten opstaat, kunnen vanaf het nieuwe jaar dus niet meer gebruikt worden.



Al wat belangstelling

Er zijn inmiddels al wat belangstellende partijen die zich gemeld hebben. 'Zoals bijvoorbeeld peuterspeelzalen en verzorgingshuizen. Ze willen er dan wat nuttigs mee doen of wat creatiefs', zegt Karin Elverding, woordvoerder van de gemeente Slochteren.

Andere belangstellenden kunnen zich melden bij de gemeenten om in aanmerking te komen voor zo'n nostalgisch object. 'Mochten er erg veel liefhebbers zijn voor de gadgets, dan moet er een manier gevonden worden om alles eerlijk te verdelen', zegt Elverding.

Nieuwjaarsfeest in Kielzog

Het nieuwjaarsfeest is voor alle inwoners van de nieuwe gemeente in theater Kielzog in Hoogezand-Sappemeer en duurt van acht tot één. Na de tijd kunnen de items in ontvangst genomen worden.

