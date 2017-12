Zandwinning Sellingerbeetse deels stilgelegd

De Raad van State heeft woensdag de zandwinning in de Noordplas in Sellingerbeetse deels stilgelegd.

Rechter en staatsraad Janny Kranenburg heeft in een spoeduitspraak de belangen van natuurcamping De Papaver en die van zandwinbedrijf Kremer afgewogen. Zij kwam tot de conclusie dat het zandwinbedrijf in ieder geval aan zijn lopende contractuele verplichtingen moet kunnen voldoen.

Bodemrechtszaak

Kranenburg vindt de belangen van de camping, die vooral rust en stilte eist, niet dusdanig zwaar wegen dat alle zandwinactiviteiten in de plas moet worden stilgelegd. Toch wil de Raad van State volgend jaar tijdens de bodemrechtszaak uitzoeken of er mogelijk toch een uitgebreid Milieueffectonderzoe k(MER) nodig is voor de zandwinning in de Noordplas.

Om die reden heeft de Raad de zandwinning deels stil gelegd. Het gaat daarbij om zo'n acht hectare, die onlangs door de provincie Groningen in de nieuwe zandwinvergunning is opgenomen.

Volgend jaar

De uitspraak houdt de boot in het midden en staatsraad Kranenburg komt zowel campinghouder Hans Doorschodt als Chris Kremer van het zandwinbedrijf enigszins tegemoet. Volgend jaar volgt de bodemuitspraak en het eindoordeel over de nieuwe zandwinvergunning en de vraag of er alsnog een MER moet komen.

