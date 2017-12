Coalitiepartijen verdeeld over SP-toon in pensioendebat

Het statement van de SP om ambtenarenpensioenfonds ABP op te roepen de investeringen in de fossiele industrie terug te draaien, heeft bij de coalitiepartijen CDA en D66 in Provinciale Staten wrevel gewekt.

Het CDA gaat weliswaar mee in het voorstel van de SP, maar fractievoorzitter Ronald Knegt vond de toon van het debat niet de toon die hij zou bezigen. 'We gaan in de rol van werkgever hier wat van vinden en wat aan doen, maar heeft u hier in dit provinciehuis wel gekeken hoe ambtenaren er tegenaan kijken?'

'Nogal pretentieus'

D66-fractievoorzitter Henri Schijff gaat nog een stapje verder. 'We zijn in dit huis zo onderhand kampioen bezig houden met zaken waar we niet over gaan. Het ABP is verantwoordelijk voor haar eigen investeringsbeleid. Wij als D66 vinden het nogal pretentieus als Staten om te denken dat we dit kunnen en willen ombuigen.' Hij krijgt bijval van Groninger Belang, VVD en de PVV.

'Waardeloos debat'

Buiten de Statenzaal om is Schijff nog duidelijker: 'Ik vind het een waardeloos debat. We moeten echt met elkaar gaan praten of we deze moties vreemd aan de orde van de dag nog wel zo moeten willen. Wat ons betreft gaan we daar zeker met alle fractievoorzitters over praten.'

Desalniettemin krijgt de SP haar zin: de provincie wordt opgeroepen om bij pensioenfonds ABP te kijken of het de beleggingen in de fossiele industrie kan terugdringen. Naast de SP en het CDA kunnen ook de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Partij voor het Noorden zich in dit voorstel vinden.

Emoties

SP-Statenlid Christiaan Serbanescu snapt de emoties bij het CDA en D66, maar vindt dat zijn partij de ruimte heeft. 'Dit stond niet in het coalitieakkoord', stelt hij. 'Wat mij betreft hebben de andere partijen het goed recht om daar iets van te vinden. Wij vinden dat we als provincie hier iets over te zeggen hebben.'