'Er is nog een lange weg te gaan voor de toegankelijkheid van Groningen'

De toegankelijkheid van Groningen moet continu op de agenda worden gebracht. Dat vindt Jan van Slochteren van de groep Toegankelijk Groningen. De politiek in Stad debatteerde donderdag over het toegankelijkheidsbeleid.

'Er moet een verordening komen. Als een nieuwe ondernemer in Groningen komt, dan moet die een brief krijgen waarin staat dat de stad toegankelijk is voor iedereen.' Van Slochteren denkt dat er op die manier 'echte stappen' gezet kunnen worden om de stad voor iedereen toegankelijk te maken.

Met een goed gevoel naar huis

'Ik heb wel een opbeurend gevoel. We zijn namelijk meerdere keren genoemd om samen met de gemeente het beleid uit te voeren.' Toch is Van Slochteren, die zelf in een rolstoel zit, van mening dat bij elk nieuw aantredend gemeentebestuur het onderwerp weer op de agenda gezet moet worden.

Politiek Groningen

De gemeenteraad van Groningen vraagt sinds 2016 extra aandacht voor de toegankelijkheid van de stad. Het gemeentebestuur moest daarom voor 1 januari 2018 met een aanpak komen.

Alhoewel niet alle fracties een concrete aanpak zien, vinden ze wel dat het college de goede weg is ingeslagen.

'Dit is wel een nota van vrijblijvendheid. Wanneer gaan we knelpunten nou aanpakken en welke?' vraagt René Bolle (CDA) zich af. Ook Wim Koks (SP) vindt dat het concreter moet. 'Wat gaat het college bijvoorbeeld doen om niet-gemeentelijke gebouwen toegankelijk te krijgen? Dit plan is wel een stap in de goede richting.'

Concrete punten

Wethouder Joost van Keulen (VVD) kon de politici in elk geval op de hoogte brengen van twee concrete punten. 'Vanaf januari gaan onze medewerkers een cursus volgen om stukken op zo'n manier te schrijven dat ze ook goed leesbaar zijn voor blinden en slechtzienden. En als een ondernemer ons belt dat een te hoge stoep voor zijn deur voor toegankelijkheidsproblemen zorgt, dan nemen we maatregelen.'

