Acties op komst bij Qbuzz

Langere plaspauzes en een hoger loon. Dat is de inzet van vakbond FNV bij de vastgelopen cao-onderhandelingen met de landelijke busvervoersbedrijven.

Aanstaande maandag komen de chauffeurs van Qbuzz in Groningen bij elkaar en besluiten dan of ze gaan staken. Volgens Henk Rozema, chauffeur bij Qbuzz en FNV-kaderlid is de actiebereidheid groot: 'Op de werkvloer is veel animo om te gaan staken.'

Plasmoment

Het gaat de chauffeurs niet alleen om een loonsverhoging, maar ook om voldoende rusttijden om naar het toilet te gaan. 'Wat ons dwarszit, is dat er niet voldoende mogelijkheid is om fatsoenlijk naar het toilet te kunnen. Wij hebben lange rijblokken en daar zit geen geschikt plasmoment in', zegt Rozema.

'Ik moet op een eindpunt de bus stilzetten om naar het toilet te gaan. En dan loop ik vertraging op en dat is niet prettig voor de reiziger.'

Krappe dienstregeling

'Die plaspauze moet er komen omdat reizigers anders de volgende aansluiting missen.' Buschauffeurs krijgen nu zo'n vijf minuten pauze aan het eind van iedere rit en dat is, volgens Henk Rozema, onvoldoende.

FNV-vakbondsbestuurder Pieter Beuzenberg vult aan: 'De chauffeurs zijn heel klantvriendelijk. Om vertraging in te lopen slaan ze nu vaak hun pauze over. En dat is niet goed. Ze worden nu de hele dag opgejaagd.'

'Begrijpelijk'

Volgens Qbuzz-woordvoerder Michel van de Mark zijn er meerdere factoren die meespelen. 'In en rond de stad wordt het busverkeer steeds dukker. Dat is ook iets wat meespeelt. Maar je kunt ook moeilijk niet plassen. Ik snap wel dat het probleem zo wordt erkend.'

Van de Mark hamert er tegelijkertijd op dat het landelijk probleem is: 'Het is een discussie die alle streekvervoerders aangaat.'

Loonsverhoging

De vakbond eist een loonsverhoging van 3.5 procent voor de buschauffeurs voor 2018, vastgelegd in een eenjarige cao. De werkgevers willen een driejarige cao. Ze bieden een loonsverhoging van in totaal 6 procent.

En juist dat ziet vakbondsbestuurder Beuzenberg niet zitten: 'Je hebt er niet veel aan als je volgend jaar 2 procent erbij krijgt en pas in 2020 nog eens 4 procent erbij. Dan ga je er in drie jaar nog niet op vooruit.'

Urine verzamelen

Buschauffeurs gaan donderdag op verschillende plekken in het land al actievoeren om hun eis voor ruimere plaspauzes kracht bij te zetten. Ze doen dat op verschillende plekken in het land door met een auto met een dixie toilet, op een aanhangwagen, achter bussen aan te rijden.

De landelijke actie eindigt in Groningen bij het kantoor van Qbuzz aan de Peizerweg. Daar overhandigen chauffeurs 's middags verzamelde urine aan de landelijke cao-onderhandelaar van Qbuzz.

