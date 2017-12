Van de Kamp komt dit jaar niet meer in actie voor Lycurgus

Volleyballer Auke van de Kamp komt voorlopig niet in actie voor Abiant Lycurgus, vanwege een knieblessure. De 22-jarige passer-loper mist hierdoor in elk geval de belangrijke wedstrijden tegen Orion en Düren.

Van de Kamp heeft last van de pezen in beide knieën. 'Het speelt eigenlijk al negen maanden. De laatste tijd is het zo erg, dat ik geen training meer pijnvrij mee kan doen. De lol ging er zo wel van af, ook tijdens de wedstrijden', laat Van de Kamp weten.

Orion en Düren

Van de Kamp krijgt de rest van dit kalenderjaar rust. Hierdoor mist hij in elk geval de topper in de eredivisie van komende zaterdag, tegen de nummer twee Orion. Verder moet hij toekijken wanneer zijn ploeg de return speelt in de CEV Cup tegen SWD Powervolleys Düren uit Duitsland.

Beker

Woensdagavond komt Lycurgus eerst nog in actie tegen Webton Hengelo in de kwartfinale van het bekertoernooi.

