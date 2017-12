Slecht netwerk in omgeving Delfzijl? Dat komt door de sloop van de Vennenflat

Het verdwijnen van de Vennenflat in Delfzijl heeft een vervelend gevolg voor abonnees van Vodafone Ziggo.

Vrijdagmiddag is de officiële start gegeven voor de sloop. Maar de sloop slaat niet alleen gaten in de flat, ook in het dekkingsnetwerk van de provider.

Op het dak van de flat stond namelijk een zendmast. Bovenop de tien verdiepingen tellende flat had die een goed bereik, maar nu is de mast verplaatst naar de Handelskade Oost. En daar is het bereik een stuk minder goed.

Werken aan een oplossing

Vodafone Ziggo werkt aan een oplossing. De eerste is het opnieuw afstellen van omliggende zendmasten om het dekkingsgat te vullen. Dat gebeurt op korte termijn, zegt woordvoerder Richard Mes.

Schaduw

De tweede oplossing? Wachten tot de flat gesloopt is. Het gevaarte verstoort het uitstralen van de zendmasten namelijk. 'Zie het alsof je een zaklamp op een muur schijnt en er iets voor zet. Er onstaat een schaduw. Hetzelfde gebeurt met ons netwerk', legt Mes uit.

Door de oplossingen moet er binnen een maand merkbare verbetering optreden, stelt Mes.

