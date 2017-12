Deel dit artikel:











'Een stukje warmte' voor inwoners van het bevingsgebied Burgemeester Rodenboog overhandigt de deken (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Het is op zich een prima huis, alleen de verwarming valt mij een beetje tegen.' De deken die Frieda Boonstra uit Loppersum donderdagmiddag in haar tijdelijke woning kreeg uit handen van burgemeester Albert Rodenboog, komt dus goed van pas. 'Zo warm is het hier niet.'

Milieudefensie, kunstenares Agnes Bakker en Rodenboog deelden dekens uit in het bevingsgebied, als steuntje in de rug van mensen die tijdelijk elders wonen omdat hun woning versterkt wordt. 'Teken dat ze niet vergeten zijn' 'Zo brengen we een stukje warmte', zegt Jorien de Lege van Milieudefensie. 'We bieden de deken aan, als teken dat ze niet vergeten zijn.' Er worden tachtig dekens uitgereikt, die afkomstig zijn uit de protestdeken van 500 vierkante meter die eerder dit jaar aan een delegatie van de Tweede Kamer werd overhandigd. Ook sierde de deken tijdelijk het kleinste huisje van Rottum sierde. Breiwilligers 'De 'breiwilligers' van het eerste uur hebben heel hard gewerkt om die grote deken weer uit elkaar te halen', zegt De Lege. Boonstra is er blij mee. 'Hij is heerlijk warm. Ik vind het een geweldig idee. En het is ook een heel mooie herinnering aan alles dat andere mensen voor ons gedaan hebben. Bijvoorbeeld door deze dekens te breien.' Lees ook: - Kleinste huisje heeft een warme deken

