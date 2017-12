Voldoendes en onvoldoendes voor sportparken in Stad

Sportverenigingen en scholen willen graag meer betrokken worden bij de toekomst van sportaccomodaties in de stad.

Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente, die daarmee peilt of de gebruikers van sportfaciliteiten nog tevreden zijn. Tevreden zijn de verenigingen en scholen wel over het contact met de stadse sportambtenaren; die worden als klantvriendelijk gezien.

Vooruitgang

De gemeente heeft ook gebruikers van sportparken gevraagd of ze tevreden zijn. Zestig procent is dat; net als bij het vorige onderzoek in 2014. Sportparken Esserberg, Corpus den Hoorn, West-end, Engelbert en Hoogkerk zijn er volgens de enquête-invullers op vooruit gegaan.

Over het Atletiekcentrum Stadspark, sportpark Kardinge en Velocitas zijn de sporters even tevreden als drie jaar geleden.

Slechtere scores

Sportpark Het Noorden en sportpark De Wijert komen er slechter vanaf. Bij Het Noorden komt dat door de brand in 2016. Bij De Wijert gaan de klachten over de slechte staat van het kunstgrasveld voor korfbal.

Positieve pumten

Waar gebruikers tevreden over zijn is vaak de kantine, de aanwezigheid van kunstgrasvelden, de ligging van het sportpark, de sfeer, de website van Sport050, de bereikbaarheid en de fietsenstallingen.

Negatieve punten

Wat vaak negatief wordt beoordeeld is de bewegwijzering, de kwaliteit van sportvelden, de kleedkamers, het onderhoud en de hygiëne, de parkeermogelijkheden voor de auto en het openbaar vervoer naar het sportpark.

Aanmerkingen

De zwembaden Kardinge, de Parrel, het Helperbad en de Papiermolen doen het goed, net als de ijsbaan in Kardinge. Voor minstens 95% van de mensen die de enquête invulden is het bezoek volgens verwachting verlopen.

Wel zijn er aanmerkingen op onderhoud en hygiëne.

Lees ook:

- Sportclubs in Stad moeten allemaal hetzelfde gaan betalen: 'Dit is niet te pruimen'