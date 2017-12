Uitval vluchten Eelde-Kopenhagen door technisch mankement

De uitval van de vluchten tussen Groningen Aiprort Eelde en Kopenhagen, afgelopen maandag en dinsdag, is veroorzaakt door een combinatie van twee factoren.

Het vliegtuig had een technisch mankement en bovendien gooide het winterweer roet in het eten. Dat meldt een woordvoerder van Nordica, de vliegmaatschappij uit Estland die verantwoordelijk is voor de vluchten tussen Eelde en de Deense hoofdstad.

Vervangend toestel

Volgens de woordvoerder kwam de (geringe) schade zondagavond aan het licht op het vliegveld in Kopenhagen. Het toestel moest twee dagen aan de grond blijven voor reparatie. De vliegmaatschappij wilde in de tussentijd een vervangend toestel sturen, maar dat bleek door het slechte winterweer in Europa niet mogelijk.

Hotelovernachting

Een van de gedupeerde reizigers is ondernemer Erik Mars uit Zuidlaren: 'Ik zou met mijn vriendin maandagavond terugvliegen naar Eelde. Die vlucht werd geannuleerd. Ik heb zelf maar een hotel geregeld voor de extra overnachting. Toen we dinsdag vroeg weer op het vliegveld waren voor de ochtendvlucht naar Eelde, bleek die ook niet door te gaan.'

Pas na veel aandringen konden we mee Erik Mars - Gedupeerde reiziger

'Toen we dinsdagmiddag voor de derde keer op het vliegveld waren, bleek de volgende avondvlucht ook niet door te gaan. Pas na veel aandringen konden we nog net mee met een vlucht naar Amsterdam.'

'Slechte reclame'

'Deze keer waren we privé in Denemarken. Maar ik maak voor mijn werk regelmatig gebruik van het vliegtuig. Ik zou best vanaf Eelde naar Kopenhagen of een andere hub willen vliegen. Maar zo lang deze maatschappij vanaf Eelde de vluchten regelt, rijd ik toch maar liever naar Schiphol.'

'Dit is natuurlijk hele slechte reclame voor Groningen Airport Eelde', besluit Mars.

Nieuwe verbindingen

Als de nieuwe lijnverbindingen met München en Brussel volgend voorjaar in gebruik worden genomen, wil Nordica een extra toestel op Eelde stationeren. Daarmee hoopt de vliegmaatschappij tegenslagen, zoals van de afgelopen twee dagen, te ondervangen.

Nordica vliegt sinds september 2016 op werkdagen twee keer per dag tussen Groningen Airport Eelde en Kopenhagen en vice versa. Op zondagen gebeurt dat één keer per dag. Af en toe zijn er vluchten uitgevallen, maar nog nooit zoveel achter elkaar als afgelopen maandag en dinsdag, namelijk acht.

