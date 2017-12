Stad kan Eikenlaan aanpakken, PvdA wil verkeerscirculatieplan 2.0

Het gemeentebestuur heeft groen licht gekregen om met een set aan maatregelen de Eikenlaan veiliger te maken. Collegepartij PvdA wil graag een verkeerscirculatieplan 2.0 invoeren.

Dat bleek tijdens de commissievergadering woensdagavond.

Voorrangssituatie

De stad komt met de maatregelen om de verkeersveiligheid rondom de Eikenlaan te verbeteren. Het gemeentebestuur dacht de veiligheid te verbeteren door fietsers voorrang te geven op de kruising met het Wilgenpad. Die maatregel werd echter voortijdig teruggedraaid.

Quick Scan

Omdat de veel omstreden proef met het voorrang geven van fietsers niet werkte heeft de gemeente een quick scan laten uitvoeren. Dat zorgde voor een scala aan maatregelen. Het stadsbestuur kan onder meer per direct aan de slag met het verplaatsen van verkeerslichten. Ook zal onderzocht worden of de Iepenlaan aangesloten kan worden op de noordelijke ringweg. Ook de komst van een fietstunnel wordt verder uitgewerkt.

Liever geen tunnels

Iets waar Inge Jongman (ChristenUnie) geen fan van is. 'Qua veiligheid lijkt het mij niet de beste oplossing.' Verkeerswethouder Paul de Rook (D66)kon zich wel vinden in die opmerking. 'We willen inderdaad niet hetzelfde probleem als we tussen Vinkhuizen en Paddepoel hebben met de tunnels.' Daar wordt de veiligheid niet in alle gevallen als optimaal ervaren.

Circulatieplan 2.0

Namens collegepartij PvdA kwam Sebastiaan Ruddijs met het voorstel om een circulatieplan 2.0 in te voeren. Hij krijgt daarbij steun van coalitiepartner GroenLinks. 'Het is een oud plan van ons uit 1998, dus wij zijn hier wel voor', laat Benni Leemhuis weten.

Circulatieplan

Het circulatieplan is in 1977 ingevoerd in het centrum van Groningen. Daardoor konden auto's niet meer dwars door het centrum rijden. Het verkeer werd vanaf dat moment meer op elkaar afgestemd. Dat zou dus volgens de PvdA en GroenLinks ook in andere stadswijken moeten gebeuren.

'De enige oplossing'

Ruddijs denkt dat het invoeren van een circulatieplan in de stadswijken de enige oplossing is om het verkeer niet te laten dichtslibben. 'Het verkeer gaat op de lange termijn volledig vastlopen. Je kan er allemaal oplossingen voor verzinnen, maar het zal niet dé oplossing zijn. Een verkeerscirculatieplan 2.0 zou kunnen helpen.'

Gedwongen naar de ringweg

Volgens de PvdA zouden automobilisten dan gedwongen worden om langere afstanden via de ringweg af te leggen. Overigens zou niet alleen de wijk rondom de Eikenlaan in aanmerking komen voor het circulatieplan, maar ook alle andere stadswijken.

Wethouder Paul de Rook (D66) liet weten niet afwijzend tegenover het plan te staan.

