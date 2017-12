LTO daagt NVWA voor de rechter wegens 'nalatigheid in fipronil-crisis'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 'nalatig en onzorgvuldig gehandeld en had de enorme schade door de fipronil-crisis kunnen voorkomen'. Om die reden daagt Land- en Tuinbouworganisatie LTO de NVWA voor de rechter.

Dinsdag werd bekend dat Nederlandse pluimveehouders, in tegenstelling tot hun Belgische collega's geen vergoeding krijgen voor de geleden schade.

Concrete meldingen

LTO verwijt de NVWA vorig jaar november niet voldoende actie te hebben ondernomen toen er al concrete meldingen binnenkwamen over grootschalig gebruik van het verboden middel fipronil door het bedrijf ChickFriend.

Geen kans

'De enorme schade voor pluimveehouders was uitgebleven wanneer de NVWA haar taken als toezichthouder naar behoren had vervuld', zegt advocaat Roeland de Mol. 'Zo was de NVWA op de hoogte van het gebruik van fipronil door ChickFriend, maar zij heeft de sector niet eens de kans gegeven zich daartegen te wapenen.'

Onnodige paniek

Ook uitspraken in Nieuwsuur op 1 augustus zijn reden voor een dagvaarding. De plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA adviseerde toen om tot en met het volgende weekend geen eieren te eten. Die uitspraak zou niet stroken met de eerder gepubliceerde publiekswaarschuwing. 'Deze paniek, onrust, onduidelijkheid en schade aan de totale sector had niet mogen gebeuren,' stelt Hubers.

De NVWA heeft twee weken de tijd om te reageren op de dagvaarding.

